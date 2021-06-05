Sayın Valimiz Çiftçileri Tarlada Ziyaret Etti.
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Sayın Valimiz Çiftçileri Tarlada Ziyaret Etti.

Sayın Valimiz Çiftçileri Tarlada Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan'ın Tercan İlçesi Mercan Beldesinde tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan'ın Tercan İlçesi Mercan Beldesinde tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçiler ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz, bereketli ve bol kazançlar diledi.

Kuraklıktan dolayı ülke genelinde sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Valimiz Sayın Mehmet Makas, Devletimizin kuraklıktan etkilenen çiftçilerimiz için çalışmalar yaptığını hatırlatarak, "İnşallah üreticilerimizin emekleri boşa çıkmayacaktır" dedi

Sayın Valimiz, tarlada bulunan çocuklar ile de sohbet ederek, hediye verdi.

Kaynak: Habermetre

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