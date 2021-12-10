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Sayın Valimiz, Alparslan Türkeş İş Merkezinde Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Sayın Valimiz, Alparslan Türkeş İş Merkezinde Esnaf Ziyaretinde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas, esnaf ziyaretleri kapsamında, Alparslan Türkeş İş Merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, esnaf ziyaretleri kapsamında, Alparslan Türkeş İş Merkezindeki esnafları ziyaret etti.

İş merkezindeki esnaflar ile hasbihal edip, esnaflarımızın istek ve sorunlarını dinleyen Sayın Valimiz, tüm esnaflarımıza hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflarımız, Sayın Valimize teşekkür ettiler.

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