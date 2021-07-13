Sayın Valimiz, 15 Temmuz Şehitlerimizin Anısına Fidan Dikti
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Sayın Valimiz, 15 Temmuz Şehitlerimizin Anısına Fidan Dikti

Sayın Valimiz, 15 Temmuz Şehitlerimizin Anısına Fidan Dikti
Habermetre - Haberler | Toplum

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Orman İşletme Müdürlüğünce şehitlerimiz için hatıra ormanında düzenlenen fidan dikim programında şehitlerimiz anısına 100 fidan toprakla buluşturuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Orman İşletme Müdürlüğünce şehitlerimiz için hatıra ormanında düzenlenen fidan dikim programında şehitlerimiz anısına 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen fidan dikim programına Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, kurum müdürleri şehit yakınları, gazilerimiz ve vatandaşlar katıldı.

Ekşisu Mesire alanında 15 Temmuz Şehitlerimiz anısına gerçekleştirilen fidan dikim programında konuşan Sayın Valimiz Mehmet Makas, 15 Temmuz gecesinde darbe girişiminde bulunan hainleri durdurmak için canlarını feda eden şehitlerimizin daima milletimizin gönlünde yaşayacağını belirterek, 15 Temmuz'un asla unutturulmayacağını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Sayın Valimiz, protokol üyeleri ile birlikte fidan dikimi yaparak, diktiği fidanlara can suyu verdi. Sayın Valimiz, 3 yaşındaki şehit yakını Zümra Koyun ile birlikte ayrıca diktiği bir fidanın üzerine 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir isimliğini taktı.

Kaynak: Habermetre

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