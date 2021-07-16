"Sayın Kaymakamımız Göksu BAYRAM, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı Yayımladı."
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"Sayın Kaymakamımız Göksu BAYRAM, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı Yayımladı."

'Sayın Kaymakamımız Göksu BAYRAM, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı Yayımladı.'
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"Sayın Kaymakamımız Göksu BAYRAM, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı Yayımladı.

"Sayın Kaymakamımız Göksu BAYRAM, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı Yayımladı. "15 Temmuz 2016 tarihinde hain Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY), Milli irademize ve ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı, hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve kararlı iradesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerimizin kararlılığı, Emniyet güçlerimizin şanlı cansiperane direnişi ve Aziz Milletimizin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadan engellenmiştir. 15 Temmuz 2016 günü, bir dönemin acı, ancak şanlı bir hatırası olarak Türk Demokrasi Tarihine kazınacak bir demokrasi zaferidir. Bizlere düşen sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar temenni ediyorum, iradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan milletimize saygı ve sevgilerimi sunarım.

Kaynak: Habermetre

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