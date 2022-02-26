MARDİN (İHA) - "Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır beri söylediği cümlenin aslında neyi kastettiğini şimdi daha iyi görüyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' sözünü anlamayanlar bugünkü durumunu gördükten sonra ellerini başının arasına alıp düşünürler"

-"Bundan 20 yıl önce dünyaya beylik taslayan ABD'nin Afganistan'dan kaçarken uçağın o garabet fotoğrafı hiç kimsenin aklına gelmezdi"

MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Kanaat Önderleriyle bir araya geldi.