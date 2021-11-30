SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 81 İLDEN ANKARA'YA DAVET EDİLEN ÖĞRETMENLERİMİZLE BULUŞMASI

ANKARA (Habermetre) - Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 81 ilden Ankara'ya davet edilen öğretmenlerimiz 23 Kasım 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde öğretmenlerimiz onuruna düzenlenen yemekte bir araya geldiler.

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