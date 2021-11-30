SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 81 İLDEN ANKARA'YA DAVET EDİLEN ÖĞRETMENLERİMİZLE BULUŞMASI - Haberler
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 81 İLDEN ANKARA'YA DAVET EDİLEN ÖĞRETMENLERİMİZLE BULUŞMASI

Habermetre - Haberler | Toplum
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 81 İLDEN ANKARA'YA DAVET EDİLEN ÖĞRETMENLERİMİZLE BULUŞMASI

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 81 ilden Ankara'ya davet edilen öğretmenlerimiz 23 Kasım 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde öğretmenlerimiz onuruna düzenlenen yemekte bir araya geldiler.

ANKARA (Habermetre) - Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 81 ilden Ankara'ya davet edilen öğretmenlerimiz 23 Kasım 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde öğretmenlerimiz onuruna düzenlenen yemekte bir araya geldiler.

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