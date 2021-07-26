Sayın Bakanımızın Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'le görüşmesi, 26 Temmuz 2021
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Sayın Bakanımızın Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'le görüşmesi, 26 Temmuz 2021

Sayın Bakanımızın Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'le görüşmesi, 26 Temmuz 2021
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Sayın Bakanımız Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'le 26 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Sayın Bakanımız Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'le 26 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Sayın Bakanımız, Togolu mevkidaşını bu yıl 2. kez ülkemizde ağırlamaktan memnun olduğunu ve görüşmede uluslararası ve bölgesel konular ile gelişen ikili ilişkilerimizi ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre

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Sayın Bakanımızın Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'le görüşmesi, 26 Temmuz 2021 - Haberler
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