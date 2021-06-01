Sayın Bakanımızın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılımı, 1 Haziran 2021

Sayın Bakanımız, 1 Haziran 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etti.

Sayın Bakanımız, 1 Haziran 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etti. Toplantıda, bu ay yapılacak NATO Zirvesinin hazırlıkları ele alındı. Sayın Bakanımız, İttifakın rolünü güçlendirecek NATO 2030 Kararlarına dair görüşlerimizi vurguladı.

Aynı gün, Sayın Bakanımız Macaristan Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Zsolt Nemeth'le bir görüşme gerçekleştirdi ve parlamentolararası ilişkilerimizi ele aldı. Sayın Bakanımız, Macaristan'ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı'nı tebrik etti.

Son olarak, Sayın Bakanımız video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Habermetre