Sayın Bakanımızın Fransa'yı Ziyareti, 7 Haziran 2021

Sayın Bakanımız Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın davetine icabetle, ikili ilişkilerimizi, Avrupa Birliği'yle (AB) işbirliğimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 7 Haziran 2021 tarihinde Fransa'yı ziyaret etti.