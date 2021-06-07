Sayın Bakanımızın Fransa'yı Ziyareti, 7 Haziran 2021
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Sayın Bakanımızın Fransa'yı Ziyareti, 7 Haziran 2021

Sayın Bakanımızın Fransa'yı Ziyareti, 7 Haziran 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Bakanımız Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın davetine icabetle, ikili ilişkilerimizi, Avrupa Birliği'yle (AB) işbirliğimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 7 Haziran 2021 tarihinde Fransa'yı ziyaret etti.

Sayın Bakanımız Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın davetine icabetle, ikili ilişkilerimizi, Avrupa Birliği'yle (AB) işbirliğimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 7 Haziran 2021 tarihinde Fransa'yı ziyaret etti.

Sayın Bakanımız Fransa'yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedeflediğimizi kaydetti.

Kaynak: Habermetre

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