Sayın Bakanımızın Cezayir'i ziyareti, 14-15 Ağustos 2021

Sayın Bakanımız çok iyi düzeydeki ilişkilerimizi ve bölgesel meseleleri ele almak üzere 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştiriyor.