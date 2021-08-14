Sayın Bakanımızın Cezayir'i ziyareti, 14-15 Ağustos 2021
Sayın Bakanımız çok iyi düzeydeki ilişkilerimizi ve bölgesel meseleleri ele almak üzere 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Sayın Bakanımız çok iyi düzeydeki ilişkilerimizi ve bölgesel meseleleri ele almak üzere 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Sayın Bakanımız Cezayir'de ilk gün Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yla verimli bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeyi müteakip ortak bir basın toplantısı düzenlendi.
Sayın Bakanımız, Cezayir ile ikili ilişkilerimizi derinleştirdiğimizi ve bölgesel konularda da işbirliğimizi artıracağımızı kaydetti.
Kaynak: Habermetre