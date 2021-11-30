Sayın Bakanımız ve öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü sebebiyle Anıtkabir ziyareti

ANKARA (Habermetre) - Sayın Bakanımız ve yurdun dört bir yanından 81 il temsilcisi öğretmenimiz, şehit öğretmen yakınları, yurt dışında görev yapan öğretmenleri, özel gereksinimli öğretmenleri, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri, aday ve emekli öğretmenleri temsilen Ankara'ya gelen öğretmenlerimiz Anıtkabir ziyaretinde bulunacaklar. Çelenk koyma töreninin ardından Bakanımızın Anıtkabir defterini imzalaması ve İnönü Müzesi ziyareti gerçekleştirilecektir.

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