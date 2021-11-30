Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER'in 81 İli Temsilen Ankara'ya Davet Edilen Öğretmenlerimizle Yemek Daveti

ANKARA (Habermetre) - Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER 81 İLİ temsilen Ankara'ya gelen öğretmenlerimizle 24 Kasım 2021 tarihinde vilayetler konukevinde 12. 30'da gerçekleşecek olan yemek davetinde bir araya geldi. Davette 81 il temsilcisi öğretmenimizin yanında şehit öğretmen yakınları, yurt dışında görev yapan öğretmenleri, özel gereksinimli öğretmenleri, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri, aday ve emekli öğretmenleri temsilen çok sayıda öğretmen de katılım gösterdi. Aynı zamanda 24 Kasım kutlamaları kapsamında Bakanlığımız tarafından öğretmenler arasında düzenlenen resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenlerimiz de davetliler arasında yer aldı.

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