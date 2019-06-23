Sayın abonelerimiz, YSK'nin yayın yasağını 19.15 itibarıyla kaldıracağını açıklamasından dolayı...
CANLI YAYIN: Ekrem İmamoğlu Açıklama Yapıyor

Sayın abonelerimiz, YSK'nin yayın yasağını 19.15 itibarıyla kaldıracağını açıklamasından dolayı...

Sayın abonelerimiz, YSK'nin yayın yasağını 19.15 itibarıyla kaldıracağını açıklamasından dolayı veri akışı saat 19.15'te başlayacaktır.

Sayın abonelerimiz, YSK'nin yayın yasağını 19.15 itibarıyla kaldıracağını açıklamasından dolayı...

Sayın abonelerimiz, YSK'nin yayın yasağını 19.15 itibarıyla kaldıracağını açıklamasından dolayı veri akışı saat 19.15'te başlayacaktır.

Kaynak: AA
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