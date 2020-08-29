Sayılsal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama
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Sayılsal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

Sisal Şans, tarafından oynatılan Çılgın Sayısal Loto 29 Ağustos Cumartesi çekilişi saat kaçta yapılacak? 56 milyon ikramiye veren Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları araştırılıyor. İşte, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı...

Sayılsal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama
29.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:34

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Canlı yayında ve noter huzurunda çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da şanslı numaralar neler? 56 milyon büyük ikramiyeyi devredecek mi? Sisal Şans tarafından 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü yapılan çekiliş sonucu sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA...

29 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sisal Şan'ın düzenlediği Çılgın Sayısal Loto Cumartesi günü 21.30'da canlı yayında yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 26 AĞUSTOS SONUÇLARI

Sayısal Loto'da çekilen numaralar 67, 58, 59, 27, 38, 13 ve joker numara da 45 olarak belirlendi. Çekilişte; 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Diğer yandan 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilen 3 kişi 112.202,55 TL, 4 bilen 246 kişi 1.368,30 TL, 3 bilen 8 bin 816 kişi 95,45 TL, 2 bilen 120 bin 278 kişi de 10,45 TL kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

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