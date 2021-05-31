Sayılarla Uzaktan Eğitim

EBA, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart 2020'den 28 Mayıs 2021 tarihine kadar 23. 145. 027. 946 kez ziyaret edilmiştir.

EBA, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart 2020'den 28 Mayıs 2021 tarihine kadar 23. 145. 027. 946 kez ziyaret edilmiştir.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılında 21 Eylül 2020 - 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarından toplam 11. 108 saat yayın yapıldı ve bu yayınlar için Ankara ve İstanbul'da 13 ayrı stüdyoda çekimler gerçekleştirildi. 23 Mart 2020 - 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan toplam yayın saati 17. 303 oldu. Uzaktan eğitim süresi boyunca toplam 10. 867 ders videosu ve 1. 031 ders dışı etkinlik videosu hazırlandı. Ders videolarının 6. 541'i ile ders dışı etkinlik videolarının 810'u, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı için hazırlandı.

Diğer yandan, EBA Mobil uygulaması da Android cihazlar için 30, 8M, iOS cihazlar için 3, 1M indirilme sayısına ulaştı.

21 Eylül 2020 - 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında 12. 858. 962 öğrenci ve 1. 003. 393 öğretmen EBA'yı, 833. 361 öğrenci ve 175. 500 öğretmen de EBA Akademik Destek'i aktif bir şekilde kullandı.

Ayrıca, okul öncesi seviyesinde 361. 440, ilkokul seviyesinde 100. 957. 093, ortaokul seviyesinde 90. 383. 440 ve lise seviyesinde 77. 560. 986 EBA Canlı Ders yapıldı. Böylece 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında 29 Mayıs tarihine kadar toplam 269. 262. 959 Canlı Ders gerçekleştirilmiş oldu.

Uzaktan eğitim sürecinde internet erişimi ve cihaz desteği ihtiyacı olan öğrenciler için 15. 306 EBA Destek Noktası kuruldu ve 189 gezici EBA Destek Noktası oluşturuldu. Ayrıca 25 GB kapasiteli GSM internet hizmeti olan 664. 157 adet tablet bilgisayar ve 105. 000 sınıf için webcam dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre