Sayılarla Antalya Diplomasi Forumu
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Sayılarla Antalya Diplomasi Forumu

Sayılarla Antalya Diplomasi Forumu
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50'den fazla ikili görüştürme gerçekleştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50'den fazla ikili görüştürme gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ADF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yapılan ilk uluslararası forum oldu.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 16 bin metrekare kapalı alana sahip Nest Kongre Merkezi'nde yapılan foruma, dünyanın birçok ülkesinden cumhurbaşkanı ve bakanların yanı sıra Türkiye'deki 50 üniversiteden 30'u mihmandar olmak üzere, 256 genç davet edildi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı forumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun yaptığı ikili görüşmelerin toplam sayısı 50 oldu.

Katılımcılar, korumalar ve forumda çalışan personele yapılan günlük Kovid-19 testi sayısı, 8 bine ulaştı. Yapılan testler sonucunda, sadece kongre merkezi dışında çalışan iki personelin testi pozitif çıktı.

Diplomasi tarihi "Diplomasi Tüneli"nde

Forumda diplomasi tarihine damga vuran olayların fotoğraflarının dijital ortama yansıtıldığı, "Diplomasi Tüneli" oluşturuldu. Tünelin sonunda, arkeolog Osman Hamdi Bey'in eserlerinin yansıtıldığı bir platform ile arka bölümde usta fotoğrafçı Ara Güler'in fotoğraflarına yer verildi.

Toplam 85 başlıkta 6 dakika süren Diplomasi Tüneli'ndeki gösterim, tarihteki ilk yazılı anlaşma olarak bilinen Kadeş Anlaşması ile başlıyor, Bakan Çavuşoğlu'nun son katıldığı Cenevre temaslarıyla sona eriyor. Dışişleri Bakanlığının 500. kuruluş yılına ilişkin belge ve fotoğraflar da tüneldeki gösterimde kolaj olarak yer alıyor.

Dijital sergi alanında da salgın, Orta Doğu, Balkanlar, göçler, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve Asya'ya ilişkin 1500 fotoğraf yer alıyor. Bu serginin tamamını izlemek, 30 dakikayı alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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