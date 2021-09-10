SAYIK BARAJI'NDA SON 4 AY 2021 SONUNA YETİŞECEK
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SAYIK BARAJI'NDA SON 4 AY 2021 SONUNA YETİŞECEK

SAYIK BARAJI'NDA SON 4 AY 2021 SONUNA YETİŞECEK
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Genel Müdürlüğü Manisa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Genel Müdürlüğü Manisa iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Manisa Demirci Sayık Barajı'nda sona yaklaştık. Sonbahar'da gövde dolgusunu tamamlayarak, yeni yıl gelmeden barajda su tutmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz gece gündüz çalışarak 2021 yılı sonuna kadar Sayık Barajı'nın inşaatını bitirmek. Demirci Çınarcık Deresi üzerine inşa edilen Sayık Barajı'nın gövde yüksekliği temelden 34 metre. Sayık Barajı'nın gövdesi için yapılacak 197 bin 898 m3 dolgunun % 90'ını tamamladık. Vana Odası ve Dolusavak imalatlarını da yakında bitireceğiz. 2 milyon 470 bin lira daha fazla kazandıracakSayık Barajı 590 bin m3 su depolama hacmine sahip. Barajın 960 dekar araziye can suyu verecek. Sayık Barajı Demircili çiftçilere 2021 rakamları ile yılda ortalama 2 milyon 470 bin lira daha fazla kazandıracak.

Kaynak: Habermetre

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