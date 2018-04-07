Saygılı: "Şehitlerimize Minnettarız"

İç Anadolu Bölgesi Şehit ve Gazi Dernek Başkanları ve yönetimleri tarafından yapılan ziyarette Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Aziz şehitlerimize minnettarız, bu vatan topraklarında özgürce yaşamayı şehitlerimize borçluyuz" dedi.

Sivas, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat Şehit ve Gazi Dernek Başkanları, Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Saygılı, Kırıkkale hakkında ziyaretçilere detaylı bilgi verdi. Şehrin nüfusuna göre en çok şehit veren iller arasında bulunduğunun altını çizen Saygılı, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Saygılı, "Ülkemiz için gözünü kırmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize minnettarız. Bu vatan topraklarında özgürce yaşamayı şehitlerimize borçluyuz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Bu vesile ile Şehitlerimize Allah'tan Rahmet gazilerimize de şifalar diliyorum. Onlar bu vatan için canlarını verirken arkalarında bizlere ailelerini, çocuklarını, anne, babalarını emanet ediyorlar. Onlar bizler için çok değerli. Şehitlerimizin bizlere emanet olan aileleri bizlerin aileleridir" dedi.

Ziyaret sırasında dernek temsilcileri ve Kırıkkale Belediyesi karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Dernek temsilcileri gösterilen ilgiden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkürlerini iletti, şehir halkının vatan savunmasında gösterdiği onurlu duruşun tüm dünyaya örnek olması gerektiğini dile getirdiler. - KIRIKKALE