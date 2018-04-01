Saygılı: "Kızılay, İnsani Yardımda Model Alınıyor"

Türk Kızılayı Adana Şubesi, afet, kan hizmetleri, ilkyardım eğitimleri ve sosyal yardım hizmetlerini kurum ve kuruşlarda çeşitli etkinliklerle anlatmaya devam ediyor.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde "Kızılay'ın Genel Vizyonu" konulu söyleşiye katıldı. Okulun konferans salonunda öğrenci ve öğretmenlerin ilgiyle dinlediği Saygılı, Kızılay'ın Türkiye'de ve dünyada insani yardım hizmetinde model alındığını söyledi.

İnsanların en zor anlarında yer alan kurumun olağan dönemde ihtiyaç sahiplerine yardımlar sağladığını, toplumda dayanışmayı geliştirdiğini ve güvenli kan teminini gerçekleştirdiğini ifade eden Saygılı, Türk Kızılayı'nın ülke çapında yaygınlaştırdığı afet müdahale ve afet lojistik sistemleri ile dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birisine sahip olduğunu kaydetti.

8 bölgesel ile 25 Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri sayesinde en kısa sürede afet alanına ulaştıklarını dile getiren Saygılı, "Türk Kızılayı, Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için 'Ulusal Kan Temini Projesi'ni yürütür. Ülke genelinde 17 Bölge Kan Merkezi, 64 Kan Bağış Merkezi ve 150'den fazla mobil kan bağış aracı ile hizmet verir. Türk Kızılayı son 10 yılda 78 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale etmiş; kuruluşundan bugüne 137 ülkeye yardım eli uzatmıştır. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Kızılay, dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insana yardım eli uzatıyor. Her geçen gün insani yardım alanında yürüttüğü çalışmalar ile küresel bir aktör haline gelmiştir" dedi.

Programda öğrencilerin sorularını cevaplayan Saygılı, proje okulu olan Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Necla Kayıklık ile yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ADANA