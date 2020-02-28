Saygılı'dan Birlik ve Beraberlik Mesajı

28.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:45

Saygılı Yayımladığı mesajda, ''Terör örgütlerinin sınırımızdan uzaklaşması, sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın saldırılara maruz kalmaması ve bölge barışının sağlanması, ülkemize yönelecek büyük göç dalgalarını yerinde önlemek için başlatılan sınır ötesi harekatında şehadete erişen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kahraman mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum'' ifadelerini kulandı.

Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, öfkemizi içimize akıtıp aklı selim hareket etdilmesi gerektiğini söyleyen Saygılı, ''Devletimiz en doğru kararı verecektir. Verilecek karara hep birlikte destek olunmalı. Bu birlik ve beraberlik bizim dışarıya karşı gücümüzün de en büyük göstergesi olacaktır. Milletimize düşen en büyük görev tüm tahriklere rağmen kenetlenme olmalıdır. Devletimiz görevinin başında, büyük metanetle olayı süzmektedir'' diye konuştu.

Saygılı yayımladığı mesajda, '' Kahraman askerlerimize yapılan alçaksaldırıya gereken cevap misli ile verilecektir.Binlerce yıllık geleneği olan devletimiz şehitlerimizin kanını yerde şimdiye kadar bırakmamış, bu saldırı sonrasında da şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak, bayrağa uzanan elleri yerinde kıracaktır. Mehmetçiklerimiz büyük bir kararlılıkla tüm imkanlarını, canını da ortaya koyarak mücadele etmekte, onurlu bir duruş sergilemektedir. Vatansever Kırıkkaleli hemşehrilerimiz ilebirlikte bu zorlu süreçte milli birlik ve beraberlik ruhumuzu sürekli canlı tutmamız Türkiye Cumhuriyet Devletinin yanında olmamız gerekiyor. Bu vesile ile tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum' ' dedi

Kaynak: Bültenler