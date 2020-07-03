Saygılı 3 Temmuz acısı hala yüreğimizde
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Saygılı 3 Temmuz acısı hala yüreğimizde

3 Temmuz Patlamasının 23. yıldönümü sebebi bir mesaj yayınlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı böyle bir acının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Saygılı 3 Temmuz acısı hala yüreğimizde
03.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:37

23 yıldır unutulmayan acı

Kırıkkale'nin var oluş sebepleri arasında olan MKE Kurumu 3 Temmuz 1997 yılında peş peşe yaşadığı patlamalar ile Kırıkkalelilerin yıllarca unutamayacağı bir gün geçirmesine neden olmuştu. Tüm Kırıkkalelilerin etkilendiği, 3 gün süre ile şehre girişin yasaklandığı 3 Temmuz patlamalarının yıl dönümünde bir anma mesajı yayınlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı " Şehrimizde meydana gelen ve tüm Kırıkkalelilerin etkilendiği MKE patlamalarının üzerinden 23 yıl geçmiş bulunuyor. Şehrimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini patlamalarda hayatını kaybeden işçi ve vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Aradan uzun yıllar geçmiş olsa da acıları hala yüreğimizdedir" dedi.

Devletimiz Büyük Gayret Göstermiştir

Yüzlerce kişinin yaralandığı, binlerce konutun zarar gördüğü MKE Mühimmat Fabrikası'nın İmla İşletmesi TNT Atölyesinde yaşanan patlama sonrası Devletimizin yaraların sarılması için büyük gayret gösterdiğini söyleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı "Devletimiz patlamalar sonrası refleks göstermiş, vatandaşlarımızın gördüğü zararın giderilmesi için hızlıca hareket etmiştir. MKE'nin de bir daha böyle büyük acıların yaşanmaması için kendi içinde yenilenmeye gitmiştir. 3 Temmuz 1997 MKE patlamalarının yıldönümünde, böyle bir acının ilimizde ve ülkemizin hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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