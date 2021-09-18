Saygıdeğer Dekanımızın Makalesinin Rekor Düzeyde İndirilme Oranına Ulaşması ve Ödüle Layık Görülmesi 25-04-2021

Saygıdeğer Dekanımız Sn. Prof. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK hocamızın Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde (Sayı. 3, Cilt. 27, Yıl. 2019) yayımlanan İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Feshin Hukuki Sonuçları adlı makalesi, bu saygın ve TR Dizin tarafından taranan uluslararası hakemli derginin 2019 yılında yayımlanan makaleleri arasında en fazla indirme oranına ulaşan makale olmuştur. Halihazırdaki indirme sayısı ise 140. 000'e (yüz kırk bine) varmak üzeredir. Makaleye https://dergipark. org. tr/tr/pub/suhfd/issue/50889/650941 adresinden erişebilmektedir.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hocamıza nazik ödülleriyle tebriklerini sunmuşlardır.

Saygıdeğer Dekanımız, verilen ödülü fakültemiz açılışında TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP hocamızın elinden almıştır.

Kıymetli Dekanımızı rekor düzeyde indirilme sayısına erişen yayını vesilesiyle tebrik eder, akademik çalışmalarında başarılar dileyerek saygılarımızı arz ederiz.

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