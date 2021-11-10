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Saygı duruşunda yerinden bir an olsun kıpırdamayan köpek, görenleri duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Saygı duruşunda yerinden bir an olsun kıpırdamayan köpek, görenleri duygulandırdı

Antalya'da saygı duruşu esnasında yerinden kıpırdamayan köpek görenleri duygulandırdı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da saygı duruşu esnasında yerinden kıpırdamayan köpek görenleri duygulandırdı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve her yıl saat 09.05'te adeta hayatın durduğu 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde bu yıl da sirenler çaldı ve vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesinde saygı duruşu sırasında etrafındakilerin kıpırdamadığını gören sevimli bir köpek ise olduğu yerde kalarak adeta saygı duruşuna eşlik etti. Saat 09.05'te sirenler ve araç kornaları eşliğinde yapılan saygı duruşu sırasında yol üzerinde bir adam atmadan bekleyen köpek, o an etrafta bulunlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Köpeğin bu hali ise görenleri şaşkına çevirdi. - ANTALYA

Saygı duruşunda yerinden bir an olsun kıpırdamayan köpek, görenleri duygulandırdı

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