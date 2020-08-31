Saydam Umumi Tuvalet mi? Japonya'nın başkenti Tokyo'da halkın kullanımına açılan tuvaletlerin içini görmek mümkün. Ancak bu durum tuvaletin kapısı kilitlenene kadar geçerli. Tuvaletin kapısı kilitlendiğinde camekan renk değiştiriyor ve opak bir hal alıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da halkın kullanımına açılan tuvaletlerin içini görmek mümkün. Ancak bu durum tuvaletin kapısı kilitlenene kadar geçerli. Tuvaletin kapısı kilitlendiğinde camekan renk değiştiriyor ve opak bir hal alıyor. İçeriyi kimse göremiyor Kaynak: DailyMotion.com