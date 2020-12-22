Sayan: "Kürt gençlerinin güzel bir geleceğe sahip olmasını istediğim için tehdit ediliyorum"
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Sayan: "Kürt gençlerinin güzel bir geleceğe sahip olmasını istediğim için tehdit ediliyorum"

22.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:57
Sayan:

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt gençlerinin iyi bir eğitim almasını ve güzel bir geleceğe sahip olmasını istediği için tehdit edildiğini söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt gençlerinin iyi bir eğitim almasını ve güzel bir geleceğe sahip olmasını istediği için tehdit edildiğini söyledi.

İsviçre'de yaşayan A.A. isimli şahıs, sosyal medyadan paylaştığı videoda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hakaret ve tehditler savurdu. Savcı Sayan, bu tehditleri savuran kişinin Kürt gençlerini 'ölmeye ve öldürmeye teşvik ettiğini' kaydederek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ben 18 yaşındaki Kürt gençlerinin iyi eğitim almış, iyi bir iş sahibi olsun, gelecekleri kurtarılsın diye uğraşıyorum. Bu zihniyet sahipleri hem burada hem Avrupa'da Kürt çocuklarını ölmeye, öldürmeye teşvik ediyor. Bu alçak Kadri Zana takma ismini kullanıyor. Yönetmen ve türkücü." - AĞRI

Sayan: 'Kürt gençlerinin güzel bir geleceğe sahip olmasını istediğim için tehdit ediliyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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