Sayan'dan CHP'lilere çağrı
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Sayan'dan CHP'lilere çağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni CHP yönetimi tarafından pasifize edilen CHP'lileri, Ak Parti'de siyaset yapmaya davet ettiSosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli ve milli oldukları için yeni CHP yönetimi tarafından pasifize edilen siyasetçilerin olduğunu dile getiren Ağrı...

Sayan'dan CHP'lilere çağrı
12.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:30

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni CHP yönetimi tarafından pasifize edilen CHP'lileri, Ak Parti'de siyaset yapmaya davet etti

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli ve milli oldukları için yeni CHP yönetimi tarafından pasifize edilen siyasetçilerin olduğunu dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Sayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milli ve yerli oldukları için yeni CHP tarafından tasfiye edilen, pasifize edilen gerçek CHP'li tüm kardeşlerimi AK Parti'de siyaset yapmaya davet ediyorum." - AĞRI

Kaynak: İHA

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