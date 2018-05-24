Sayaç Okuma Görevlisi Hindilerin Saldırısına Uğradı

Ardahan'ın Posof İlçesinde, elektrik abonelerinin sayaçlarını okumakla görevli Özgür Acar'a, girdiği bir evin bahçesinde hindiler saldırdı.

HİNDİLER SALDIRDI, SAYACI OKUYAMADI

Posof ilçe merkezinde elektrik sayaçlarını kontrol etmek ve ücretlerini belirlemekte görevli ARAS EDAS personeli Özgür Acar'a, girdiği bir evin bahçesindeki hindiler saldırdı. Etrafında dolaşan ve peşinden koşan hindilerden kurtulamayan Acar, sayacı okuyamadı.

"İLK KEZ HİNDİ SALDIRISIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIM"

Ev sahibinin gelip hindileri uzaklaştırmasının ardından sayacı okuyup, rahat bir nefes alan Özgür Acar, "Zaman zaman köpek saldırısına uğradığımız olmuştu. Ama ilk kez hindi saldırısıyla karşı karşıya kaldım" dedi.

Hindilerin saldırısına uğrayan görevli böyle görüntülendi;