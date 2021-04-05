Savurlu öğrencilere tablet dağıtıldı
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Savurlu öğrencilere tablet dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Savurlu öğrencilere tablet dağıtıldı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Eski Arçelikliler Derneği'nin (EAD) uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için başlattığı bağış kampanyası kapsamında Mardin'in Savur ilçesi Başkavak, Sürgücü, Üçerli, Yenilmez köylerindeki ilkokul öğrencilerine tablet dağıtıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Eski Arçelikliler Derneği'nin (EAD) uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için başlattığı bağış kampanyası kapsamında Mardin'in Savur ilçesi Başkavak, Sürgücü, Üçerli, Yenilmez köylerindeki ilkokul öğrencilerine tablet dağıtıldı.

Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Demir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Tırpan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda tabletlerine kavuşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Kaymakam Kaya, TEGV'e bu değerli faaliyetleri ve çalışmaları için teşekkür etti.

Başkavak İlkokulu tarafından da TEGV'e plaket takdim edildi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, kampanyaya verilen destekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tosyalı, "Bu proje sayesinde tüm öğrencilerimizin teknolojiyle buluşacağı, çok daha verimli bir eğitim ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalıştığımız kampanyanın tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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