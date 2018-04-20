Savur Şehitleri İçin Anma

Mardin'in Savur ilçesinde terör saldırısında şehit düşen 4 asker için anma programı düzenlendi. Mevlit okutulan programda, öğrenciler vatan sevgisi üzerine tiyatro gösterisi yaptı.

Savur'da, terör örgütü PKK tarafından 15 Nisan 2016'da düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 4 asker için anma programı düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen programa, güvenlik güçleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit okutulan programda, öğrenciler tarafından vatan sevgisini anlatan tiyatro oyunu sahnelendi. - MARDİN