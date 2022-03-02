Savur Kaymakamı Kaya'dan TEGEV'e ziyaret - Haberler

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Savur Kaymakamı Kaya'dan TEGEV'e ziyaret

AA, Şahin Seçen - Güncel
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Savur Kaymakamı Kaya'dan TEGEV'e ziyaret

Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, ilçedeki Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öğrenim birimi olan Abdulgani Aras Etkinlik Merkezini ziyaret etti.

Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, ilçedeki Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öğrenim birimi olan Abdulgani Aras Etkinlik Merkezini ziyaret etti.

Merkezde incelemelerde bulunan Kaya, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Merkezde yönetici Gülşen Kaya Tırpan, 2002 yılında açılan merkezde bugüne kadar 14 bin 530 çocuğa ulaştıklarını söyledi.

Tırpan, merkezde bilişim, matematik, fen, sanat ve İngilizce eğitimleri verildiğini belirterek, çocukların problem çözme ve becerilerinin gelişimine katkı sağlandığını kaydetti.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Gülşen, Güncel, Haberler

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