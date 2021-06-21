Savur ilçesinde grup yolu tamamlandı
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Savur ilçesinde grup yolu tamamlandı

Savur ilçesinde grup yolu tamamlandı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Savur ilçesinin İçören-Ormancık-Akyürek Grup yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Savur ilçesinin İçören-Ormancık-Akyürek Grup yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetini yerine getirmek amacıyla başlattığı yol çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Savur ilçesi İçören-Ormancık-Akyürek 5 bin 500 metre grup yolunda sulama, serme ve sıkıştırma çalışmalarının ardından birinci kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Serimi yapılan ikinci kat sathi kaplamanın ardından yol vatandaşların kullanımına açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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