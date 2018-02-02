Savur'da Zeytin Dalı Harekatına Bayraklı Yürüyüşle Destek Verildi

Mardin'in Savur ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na bayraklı yürüyüşü ile destek verildi.

Savur ilçesi çarşı merkezinde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Bayraklı yürüyüşe Artuklu 1071 Derneği yönetim ve üyeleri de bayraklarla destek verdi. Zeytin Dalı Harekatını değerlendiren vatandaşlardan Ahmet Çınar, "Türkiye'ye tehdit oluşturan ne kadar terörist varsa bunlara karşı mücadele edeceğiz. Ordumuz Suriye'de büyük bir mücadele veriyor. Askerlerimizin ailelerine sağ salim dönmesi için dua ediyoruz" dedi.

Bayraklı yürüyüşe katılanlar, şehitler için dualar okudu. - MARDİN