Savur'da yaralı at yol kenarına terk edilmiş halde bulundu Savur ilçesinde yol kenarına terk edilmiş yaralı at bulundu.

Savur ilçesinde yol kenarına terk edilmiş yaralı at bulundu.

Mardin'in Savur ilçesinde yol kenarına terk edilmiş yaralı atı gören vatandaşların durumu iletmesi üzerine, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından merkeze getirilerek müdahale edilen at hayvanseverlerin katkısıyla Adana Melekler Yaşam Köyü'ne sevk edildi.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürü Sevcan Şimdi, merkezde gerekli müdahalelerin ardından yaralı hayvanı Adana'ya sevk edildiğini belirterek, "At veya eşekler kullanılıp durumu kötüleşince ne yazık ki sonrasında çaresiz bir durumda dışarı atılıyor. Bölgede bu tip durumlarla çok karşılaşıyoruz. Yılarca size hizmet eden ve sizinle birlikte yaşayan hayvanlarınızı çaresiz bir durumda dışarı atmayın. Terk edilmek, çaresiz bırakılmak her canlıya aynı acıyı veriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz