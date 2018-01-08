Savur'da Kaçakçılık Operasyonu
Mardin’in Savur ilçesinde yapılan aramalarda sigara, mazot ve çay ele geçirildi.
Mardin'in Savur ilçesinde yapılan aramalarda sigara, mazot ve çay ele geçirildi.
Mardin valiliğinden yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Savur ilçesinde üç ayrı adreste yapılan aramalarda 8 bin 551 paket kaçak sigara, 964 litre mazot ve 74 paket çay ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli şahısın hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MARDİN