Savur'da Kaçakçılık Operasyonu

Mardin'in Savur ilçesinde yapılan aramalarda sigara, mazot ve çay ele geçirildi.

Mardin valiliğinden yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Savur ilçesinde üç ayrı adreste yapılan aramalarda 8 bin 551 paket kaçak sigara, 964 litre mazot ve 74 paket çay ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli şahısın hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MARDİN