Savur'da Eski Emniyet Müdürüne Coşkulu Karşılama

Mardin'in Savur ilçesinde 1990'lı yıllarda görev yapan emekli Emniyet Müdürü Süleyman Bozoğlu, vatandaşlar tarafından davet edildiği ilçede çiçek ve halaylarla karşılandı.

Savur'da 1990'lı yıllarda görev yapan emekli Emniyet Müdürü Süleyman Bozoğlu, vatandaşların davetini kıramayarak, ilçeyi ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından davul ve zurnalar eşliğinde coşkuyla karşılanan Bozoğlu, Kapalı Spor Salonu'nda kendisi için düzenlenen programa katıldı. Bozoğlu, görev yaptığı ilçeye 26 yıl sonra gelmesinin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ben buradan ayrılırken Savur halkı beni davul ve zurnalarla uğurladı. Biz vatandaşlarımızı sevdik. Ben maaşımı burada dağıtmadım. Ben vatandaşları işledikleri suçlardan göz yummadım. Ben insancıl yaklaştım. Benim telefonun 24 saat herkese açık vaziyette bulunuyordu. İsteyen karakolu her zaman ziyaret edebiliyordu. Karşılamadan çok mutlu oldum" dedi.

Vatandaşlar ise, davetlerini kırmayan Bozoğlu'nun aralarında görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. - MARDİN