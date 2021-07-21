Savur'da bayramlaşma programı yapıldı
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Savur'da bayramlaşma programı yapıldı

Savur'da bayramlaşma programı yapıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Mardin'in Savur ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Mardin'in Savur ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Savur çayı mevkisinde düzenlenen programda Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, herkesin Kurban Bayramını tebrik etti.

Kaya, böylesi önemli günlerde bir arya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnşallah bu ruhla hep birlikte çalışacağız. Amacımız hep birlikte ülkemize daha iyi hizmet etmek, ilçemizi daha iyi seviyelere taşımaktır. Bunu da inşallah hep birlikte yapacağız. Bir daha ki Kurban Bayramı'nı çok daha farklı bir atmosferde birlikte kutlamayı hedefliyoruz." dedi.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Bulut Fidan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Sercan Altay, İlçe Emniyet Amiri Habil Tutak, AK Parti İlçe Başkanı Ensari Kavak, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kaya daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, bayramı görev başında geçiren güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Savur'da bayramlaşma programı yapıldı
Savur'da bayramlaşma programı yapıldı
Savur'da bayramlaşma programı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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