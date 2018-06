Savur'a 47 milyon 450 bin TL'lik dev yatırım

İlçede devlet desteğiyle kurulacak tekstil fabrikası 3 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesine bir tekstil firması tarafından devlet desteğiyle 47 milyon 450 bin TL'lik yatırım yapılarak, 3 bin kişinin istihdam edileceği bir fabrika kurulacak.

Mardin'in yıllarca terörle anılan Savur ilçesi dev bir tekstil yatırımına ev sahipliği yapılacak. İlçede, bir tekstil firması tarafından, devlet teşviki ve Dicle Kalkınma Ajansı desteğiyle 47 milyon 450 bin TL yatırımla tekstil fabrikası kurulacak. Fabrika, 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, hükümetin bölgeye teşviklerinin yatırımcıların ilgisini çektiğini belirterek, "Özellikle yabancı sermaye ve yabancı tecrübenin bölgeye gelmesi rekabeti artıracak, göçün önleyecek ve işsizliğin azalmasına da önemli katkı sunacak" dedi.

Tekstilde Türkiye'de ilk 10'a giren bir firmaya destek verdiklerine dikkat çeken Altındağ, "Akar Tekstil firmasını Mardin'e davet ettik. 6. Bölge Teşvikinden faydalandırmak istedik. Hem burada yatırım yapsın hem göçün önlenmesinde ciddi bir katkı sağlasın istedik. Hakikaten çarpan etkisi sayesinde çok büyük geniş bir sahaya yayılacak. Savur'da kurulacak yaklaşık 47 milyon liralık bir yatırım. İlk etapta 500 ile başlayıp istihdamı 2 bine sonrasında 3 bine çıkartacak. 3 bin insanın çalıştığı hazır giyim tekstil fabrikası olacak. Bu ve bunun gibi firmaları Mardin'e kazandırmaktan, bölgeye kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyacağız ve en büyük görevimiz bu olacak diye konuştu.

"Yatırımcı için büyük şans"

Teşviklere değinen Altındağ, "6. Bölge Teşvikinde arazinin tahsisi var, makinede indirim var. Yurtdışından makine getirecekseniz KDV indirimi var. İşçilerde de işçi işveren stopaj vergisinin büyük oranda desteği var, enerji desteği var. Dolayısıyla Mardin'de, Siirt'te, Şırnak'ta ve Batman'da yatırım yapmak yatırımcı için büyük bir şans. Hem onlar kazanacak hem bölgemiz kazanacak" ifadelerinde bulundu.

"Huzur ortamı sayesinde güven tahsis edildi"

İş dünyası için Türkiye'nin en güvenilir bölgesinin bu bölge olduğuna dikkat çeken Altındağ, şunları kaydetti:

"Devletimiz çok şükür huzur iklimini çok iyi bir şekilde tesis etti. Dünyada hem güvenliği sağlayan hem de yatırım yapan başka bir ülke yok. Ülkemiz hem güvenliğimizi sağlıyor hem de 'Yatırımınızı yapın' diyor. Bu ülkenin çok güzel bir motifidir. Yatırımcılar huzura gelir. Huzurun olduğu yerde yatırım, turizm, her şey olur. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin en huzurlu illeri Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak olan TRC 3 bölgesidir. Tüm yatırımcılarımıza sesleniyoruz. Yatırım yapın, gelin bize size yardımcı olalım, sizde kazanacaksınız, bölgemiz de kazanacak."

"İlçelerde göç engellenecek"

Mardin merkez, Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe'nin diğer potansiyele sahip olduğunu kaydeden Altındağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Kızıltepe Türkiye'nin 60 ilinden daha büyük. 360 bin nüfuslu bir yer ve müthiş potansiyeli var. Nusaybin İpekyolu üzerinde ve gümrüğü olan potansiyeli olan çok kıymetli bir ilçemiz. Midyat, Mardin'le yarışıyor. Geri kalan diğer ilçelerimizin de yapısını bozmamak adına bu tür yatırımlar pozitife dönüşür. Çünkü Savur da yatırım olursa, Savur'dakiler göç etmez. Eğer Derik'te yatırım olursa Derik'tekiler göç etmez. Nitekim Mazıdağı'ndaki gibi dolayısıyla bu sefer terse dönüşler başlar. Bizim işimiz ilçeler arasındaki farkı azaltmak daha sonra iller arası bölgeler arası ve nihayet ulusal çapta iyi bir noktaya getirmek."