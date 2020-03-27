Savunmada korona virüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Savunmada korona virüs tedbirleri - Haberler
İsmail Demir, Güncel

Savunmada korona virüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma sanayiinde geliştirilen ürün, ekipman ve cihazları sağlık alanında da değerlendirebiliriz" dedi.

27.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:05
Savunmada korona virüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma sanayiinde geliştirilen ürün, ekipman ve cihazları sağlık alanında da değerlendirebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayiinde 'korona virüs' kapsamında alınan tedbirlere ve savunma sanayiinin sağlık sektörüne yapabileceği katkılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Demir, savunmanın bütüncül bir kavram olduğunu belirterek, "Çünkü, bir ülkenin savunması, sadece askeri ve silahlı unsurlarla sağlanamaz. Silahlı kuvvetlerin yanında, istihbarat, ulaşım, sağlık, iletişim, bilişim, siber güvenlik, enerji ve tarım gibi alanlarda savunma vizyonunda son derece kritik, bir ülkenin ve toplumun güvenliği açısından savunmanın bütüncül bir perspektifle ele alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinin bir bütün olarak alanındaki birikim ve başarılarını sağlık alanına da yansıtmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Demir, "Bu anlamda savunma sanayiinde geliştirilen elektronik ekipmanlar, devreler, görüntüleme ve görüntü işleme cihazları, mikro elektromekanik sistemler, kontrol sistemleri, tıbbi cihaz ve aletlerde kullanılabilecek malzemeler ve malzeme teknolojileri, kimyasal, biyoloji ve radyasyon ile ilgili teknolojilerdeki kazanımlarımızı sağlık alanında da değerlendirebiliriz" dedi.

"SEKTÖRÜMÜZ BU YOLDA BAŞTA SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ OLMAK ÜZERE İLGİLİ TÜM KURUMLARIMIZIN DESTEKÇİSİ OLACAKTIR"

Yerli ve milli sağlık teknolojilerinin uzun vadede milli teknoloji hamlesinin en önemli merhalelerinden biri olduğunu vurgulayan Demir, "Savunma sanayii sektörümüz, bu teknolojinin inşası bünyesindeki TÜBİTAK ve enstitülerinde yürütülen AR-GE çalışmaları sonucunda elde ettiği teknolojik kazanımları bütün kabiliyet ve altyapılarıyla sağlık sektöründe faaliyet göstermeye hazırdır. Sektörümüz bu yolda başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın destekçisi olacaktır" dedi.

Yerli solunum cihazı alımına yönelik olarak savunma sanayii firmalarının verdiği desteğin de sağlık çalışanlarına milli teknolojiyle hizmet vermesi için çok yerinde olduğunu bildiren Demir, şunları aktardı:

"Firmalarımızın sadece alım değil, bu alandaki alt bileşenleri geliştirmek ve üretim kabiliyetlerini emre amade kılmak suretiyle bu desteği vermiş olmaları ayrıca önemlidir. Bu desteğin de sonuna kadar sürdürüleceğinden eminiz. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde alınan tedbirlere savunma sanayii sektörü de azami ölçüde riayet ederken, kritik olan savunma sanayii üretimini AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmalarını aksatmadan devam ettirmeye çalıştığımızı belirtmek isteriz."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayında koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayında koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami Haberler
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Akgül Basketbolcu Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Polis Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: Savunmada korona virüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 14:51:15. #1.15#
title