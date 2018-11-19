Savunmada İyiyiz, Hücumu Geliştirmeliyiz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, savunmada iyi olduklarını ancak hücumda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Nenad Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında dün Beşiktaş Sompo Japan'ı 63-56 yendikleri maçta, güzel bir oyun sergileyerek galibiyete uzandıklarını dile getirdi.

Galibiyetten dolayı takımını kutlayan Markovic, "Dünkü maçta da gördük ki savunmada iyiyiz, hücumu geliştirmeliyiz. Bu noktada biraz daha çaba göstermeliyiz." diye konuştu.

Markovic, hücuma yönelim çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini aktararak, "Bugünden itibaren yeni haftaya hazırlanmamız lazım. Çünkü bu hafta deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacağız. Eksikliklerimizi giderip, savunmadaki başarılı işleri iyi hücumla süslediğimiz zaman, galibiyet serimizi sürdürebiliriz. Bu bilinçle hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.