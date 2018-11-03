Savunmada İstediğimiz Performansı Gösteremedik"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, Galatasaray karşısında savunmada istenen performansı gösteremedikleri için mağlup olduklarını aktardı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray'a 81-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, "Savunmada istediğimiz performansı gösteremedik. İkinci çeyrekte oyunun ritmini kaybedip Galatasaray'a kolay sayılar verdik. Biraz daha akıllı olup düzeni korusaydık o sayı farkını vermezdik. İkinci yarıya da kötü başladık ve maç bir anda 20 sayılara çıktı. Sonra geri dönmek için elimizden geleni yapık ama maalesef başarılı olamadık" diye konuştu.

(Uygar Aydın/İHA)