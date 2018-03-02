Savunma ve Havacılıkta İhracat Arttı

Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayan Türk savunma sanayisi, bu süreçte ihracatını da artırdı. Türkiye'nin yılın ilk 2 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarken, savunma ve havacılık sanayisi ihracatı söz konusu dönemdeki performansıyla bu oranı geride bıraktı. Savunma ve havacılık sanayisi geçen yılın ocak ve şubat aylarında toplam 222 milyon 79 bin dolarlık ihracat yaparken bu yılın aynı döneminde söz konusu rakam 258 milyon 916 bin dolara ulaştı.

EN FAZLA İHRACAT ABD'YE

İhracatını yüzde 16,6 artıran savunma ve havacılık sanayisi, ocak ayında 109 milyon 237 bin dolarlık, şubatta 149 milyon 679 bin dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 98 milyon 22 bin dolarla ABD'ye yapıldı. ABD'yi 36 milyon 585 bin dolarla Almanya izledi. Her iki ülkeye yapılan ihracat geçen yıla paralel seyretti.

EN ÇOK UMMAN'A İHRACAT ARTTI

İhracatın önemli oranda arttığı Umman ise üçüncü sıraya tırmandı. Umman'a geçen yılın ilk 2 ayında 1 milyon 588 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde 20 milyon 328 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı 2 milyon 197 bin dolardan 13 milyon 676 bin dolara yükselen Hollanda, dördüncü sıraya yükseldi. İngiltere yüzde 33'lük artış ve 10 milyon 511 bin dolarla beşinci sırada yer aldı. Hindistan 9 milyon 417 bin dolarla altıncı sırada bulunurken, geçen yıl 7 bin dolarla sınırlı ihracatın 8 milyon 280 dolara çıktığı Çin yedinci sıraya tırmandı. Geçen yıl 899 bin dolar ihracat yapılan Katar'a bu yıl yapılan ihracat 7 milyon 922 bin doları buldu. İtalya'ya 6 milyon 429 bin dolar, ihracatın 2 katına çıktığı Azerbaycan'a 5 milyon 260 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İHRACATIN YARIDAN FAZLASI ANKARA'DAN

Savunma ve havacılık sanayisinde 20 şehir 100 bin doların üzerinde ihracata imza attı. Sektöre liderlik eden firmalara ev sahipliği yapan Ankara, ihracatını yaklaşık yüzde 35 artırma başarısı gösterdi. Ankara, 132 milyon dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ankara, savunma ve havacılık sanayisindeki ihracatın yarıdan fazlasını tek başına yaptı.

İhracatı yüzde 7 artan ve 52 milyon 154 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Eskişehir, yüzde 1'lik artışla 43 milyon 292 bin dolarlık ihracat yapan İstanbul, Ankara'yı takip etti.

Bu şehirleri 7 milyon 570 bin dolarla Konya, 7 milyon 342 bin dolarla İzmir, 2 milyon 992 bin dolarla Düzce, 2 milyon 850 bin dolarla Burdur, 2 milyon 615 bin dolarla Samsun, 2 milyon 604 bin dolarla Adana izledi.