Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri Programı

Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri Programı

-Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşması -Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın'ın konuşması -Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri programına katıldı.

-Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşması
-Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın'ın konuşması
-Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi'nin Gelecekteki Yeri programına katıldı.

Kaynak: AA
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