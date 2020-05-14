Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'ta üretiliyor
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Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'ta üretiliyor

Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'ta üretiliyor ASELSAN tarafından Sivas'ta 5 mikron toleransla üretilen milli mercek sistemleri, milli savunmada kullanıldığı gibi 8 ayrı ülkeye de ihraç ediliyor ASELSAN tarafından Sivas'ta 5 mikron toleransla üretilen milli mercek sistemleri, milli...

Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'ta üretiliyor
14.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:27

Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'ta üretiliyor

ASELSAN tarafından Sivas'ta 5 mikron toleransla üretilen milli mercek sistemleri, milli savunmada kullanıldığı gibi 8 ayrı ülkeye de ihraç ediliyor

SİVAS - ASELSAN tarafından Sivas'ta 5 mikron toleransla üretilen milli mercek sistemleri, milli savunmada kullanıldığı gibi 8 ayrı ülkeye de ihraç ediliyor.

ASELSAN Sivas'ta ürettiği milli mercek sistemleri ile Türkiye'de bir ilki başarıp Dünya'da ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardı. 5 mikron toleransla savunma sanayisinde kullanın dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracat yapıyor.

ASELSAN'ın Sivas fabrikasında ileri teknoloji ile taşlama, parlatma, merkezleme ve ölçme işlemleri yapılabiliyor. 10 bin sınıfı temiz oda koşullarında optik malzemeler üzerine fiziksel buharlandırma yöntemi ile ince film kaplama testlerinde yüzde 96'dan fazla geçirgenlik sağlanabiliyor. Aynı zamanda yüzde 98'dan fazla yansıtma değeri elde edilirken 5 mikron tolerans hassasiyetle üretim sağlanıyor. Elde edilen ürünler yerli silahların, tüfek üstü dürbün, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünlerinde kullanılıyor.

Milli uyduların mercekleri Sivas'ta üretilecek

ASELSAN Sivas Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Osman Yıldırım gerçekleştirdikleri üretimle Türkiye'de ilk Dünya'da ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardıklarını, hedeflerinin milli uyduların merceklerini de üretmek olduğunu belirtip, "Burada üretilen ürünlerimizin tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinde şuanda kullanılmakta, tüm operasyonlarda kullanılmaktadır. Üretimimiz artarak devam ediyor. Bizim buradaki amacımız Sivas'ı bir mercek üssü yapmaktır. ARGE'ye ağırlık veriyoruz. Yeni ürünlerimizin çalışmaları bitmek üzere. Yakında kamuoyu ile paylaşacağımız ürünlerimiz var. Sivas'ta oluşturduğumuz kümelenme ile Sivas'ı savunma sanayinde ve mercek konusunda söz sahibi yapacağız. Kısacası Sivas bir teknoloji ürünleri üreten bir merkez olacak. ASELSAN burada bir yol gösterici oluyor. Bizim hedefimiz inşallah Türkiye'nin yaptığı milli uyduların merceklerini burada üretmek. Şuanda o tür çalışmalarımız var. Çeşitli ARGE çalışmalarımız var. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerlerimizin bizim burada üretilen yüzde yüz yerli ve milli ürünlerimizi kullanmalarında da hepimiz mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz" dedi.

Yerli silahların milli gözlerini üretiyorlar

Yıldırım, yerli ve milli silahların dürbün sistemlerinin Sivas'ta üretildiğini ifade edip, "Milli Piyade Tüfeğimiz yüzde yüz yerli olarak Türkiye'de üretiliyor. Silah üstü görünür dürbünlerde Sivas'ta üretiliyor. Mehmetçiğimizin elinde bulunan bu silahın tüm aparatları, dürbünleri ve tüfeğin kendisi yüzde yüz yerli ve milli oldu. Tüm ihtiyaçlarını da karşılayacak alt yapımız var. Keskin nişancı olsun, gece görüş, termal ve diğer merceklerin tamamını burada üretebiliyoruz" dedi.

8 ülkeye ihraç ediliyor

Yıldırım, milli savunmada kullanılan ürünlerin aynı zamanda 8 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çekerek, "Biz ürettiğimiz ürünleri merkez ASELSAN'a gönderiyoruz. ASELSAN'da Dünya'nın muhtelif yerlerine bu ürünlerimizi gönderiyor. Bu ürünlerimiz Dünya'nın her yerinde kabul görecek kalitede. Yaklaşık 8 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında Almanya gibi Avrupa ülkeleri de var" şeklinde konuştu.

Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas'ta üretiliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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