Savunma sanayisine "yerli bor karbür" desteği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın (Balıkesir'de) temelini atacağımız bor karbür tesisimiz, borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor"
24.10.2019 12:39
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın (Balıkesir'de) temelini atacağımız bor karbür tesisimiz, borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor"
Kaynak: Dunya.com