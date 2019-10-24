Savunma sanayisine "yerli bor karbür" desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın (Balıkesir'de) temelini atacağımız bor karbür tesisimiz, borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor"

24.10.2019 12:39
Savunma sanayisine

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın (Balıkesir'de) temelini atacağımız bor karbür tesisimiz, borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor"

Kaynak: Dunya.com

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