Savunma Sanayisinde Metal Şekillendirme Tekniği

Ankara'da Atılım Üniversitesi bünyesinde kurulan Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan metal şekillendirme teknikleri ile malzeme kaybını en aza indirgiyor. Teknik, uzay havacılıktan başlayarak zırh çeliklerine kadar birçok alanda metal şekillendirme işlemlerinde kullanılabiliyor.

TÜYAP Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen WIN EURASİA fuarı devam ediyor. Sektörün önde gelen firmalarının projelerinin sergilendiği fuara vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gösteriliyor. Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi de Ankara'dan İstanbul'a gelerek fuara katıldı. Yaptıkları projelerle ve ortaya çıkardıkları ürünlerle gerek Ar-Ge başta olmak üzere önemli bir merkez olarak gösterilen Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Besim Baranoğlu projelerini anlattı.

Projeleriyle ilgili bilgiler aktaran Baranoğlu, metal şekillendirme işlemlerine yönelik tüm firma ve kurumlarla Ar-Ge çalışmaları yürütüldüğünü ifade ederek, "Özellikle yeni alaşımlar yeni malzemeler ve bu malzemelerin şekillendirilme teknikleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Metal şekillendirme işlemlerinin temelde beyaz eşya ve otomotivden başlayarak geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu söyleyen Baranoğlu, "Günümüzde en çok dikkat çeken uygulamalar savunma sanayisinde gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisinin pek çok alanında kullanılabilir. Uzay ve havacılıktan başlayarak zırh çeliklerine kadar ya da zırh malzemelerine kadar pek çok alanda metal şekillendirme işlemlerini kullanabiliyoruz. Bunların arasında tank ya da bir zırhlı aracın yüzeyinde zırhın şekillendirilmesinden bir uçağın yüzeyindeki çok ince sacların şekillendirilmesine kadar pek çok alanda metal şekillendirme işlemlerini görebiliyoruz. Biz merkez olarak özellikle yeni alaşımların şekillendirilmesi ve alaşım şekillendirme de yeni şekiller üzerinde çalışıyoruz. Savunma sanayinde kullanılan pek çok malzeme özel alaşımlar ve bunların başka yöntemlerle üretilmesi çoğunlukla atıkları çok fazlalaştırıyor. Özellikle titanyum gibi malzemelerden bahsettiğimizde bu malzemeyi kaybetmeyi çok fazla istemiyoruz. Bunu yanında şekillendirme yöntemleri genellikle malzeme özellikleri iyileştiren bir yöntemdir diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında. Doğrudan metal şekillendirme. Metal şekillendirme yöntemi ile malzeme kaybı hem aza indirebilir hem de özel alaşımlar ve ürünler elde edilebilir. Aynı zamanda bir bu merkezde test ve analiz hizmetleri de sağlıyoruz. Örneği roket uygulamalarında çok karşılaşılan yüksek sıcaklıklardaki mukavemet özellikleri bizde tespit edilebiliyor. Bu da ayrı bir çalışma alanımız. Zırh çeliklerinin şekillendirmesi üzerine çalışıyoruz. Titanyum malzemenin dövülerek şekillendirilmesi üzerine bir proje merkez desteği ile devam ediyor. Bunlar özellikle bizim yerli ve milli alaşım geliştirme ve şekillendirme çalışmalarımız için değerli katkılarımız" diye konuştu. - İSTANBUL