Savunma sanayisi üretiminden siper maske üretimine
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Türkiye, Sivas

Savunma sanayisi üretiminden siper maske üretimine

Savunma sanayisi üretiminden siper maske üretimine Sivas'ta bir firma savunma sanayisine ürettikleri parçaların yanı sıra Korona virüse karşı siper maske üretimine başladı,maliyetine üretilen maskeler devlete teslim ediliyor Sivas'ta bir firma savunma sanayisine ürettikleri parçaların yanı...

08.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:29
Savunma sanayisi üretiminden siper maske üretimine

Savunma sanayisi üretiminden siper maske üretimine

Sivas'ta bir firma savunma sanayisine ürettikleri parçaların yanı sıra Korona virüse karşı siper maske üretimine başladı,maliyetine üretilen maskeler devlete teslim ediliyor

SİVAS - Sivas'ta bir firma savunma sanayisine ürettikleri parçaların yanı sıra Korona virüse karşı siper maske üretimine başladı, maliyetine üretilen maskeler devlete teslim ediliyor.

'Ejder Toma' ve 'Ejder Yalçın' gibi askeri araçlara ürettiği parçalar ile savunma sanayisine katkı sağlayan bir firma, sağlık ve emniyet çalışanları için ücretsiz siper maske üretti. Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren firma, siper maske üretimine aralıksız olarak 24 saat devam ediyor. Günde ortalama 10 Bin adet siper maske üretebilen firma, hiçbir kar amacı gütmeden bilim sanat merkezleri aracılığıyla maliyeti karşılığında Türkiye'nin her yanına siper maske gönderiyor.

Firma Genel Müdürü Ahmet Nazmi Gökçeler, günlük 10 bin adet siper maske üretir pozisyona geldikleri ifade ederek, "Savunma sanayine çalışan bir firmayız. Korona virüs kapsamında fabrikamızda üretimimize ara vermiştik. BİLSEM müdürü Adem bey'in bu siper maskeliklerinde yaşadıkları sıkıntıları bize iletinceye kadar. Bizde o dönemde hemen bir aksiyona başladık. Cumartesi gece başladığımız kalıbı büyük bir hızla Salı gün saat 6'da bitirdik ve üretime başladık. BİLSEM'e 3 bin adet ücretsiz plastik gövde teslim ettik. Bu sayı 10 bine çıktı. Şuanda da bilim sanat merkezleri aracılığıyla tüm Türkiye'ye sevkiyatlarımız devam ediyor. Bizim ticari bir beklentimiz yok. Tek amacımız sağlık personelimiz başta olmak üzere emniyet teşkilatımızın korona virüsten etkilenmemesi veya bu siperliklerle daha az etkilenmesi, kendilerini daha güvende hissetmeleri. Şuanda 24 saat çalışıyoruz. Bir kalıbımız var. Onun yenisini yapıyoruz. Günlük 10 bin adet siper maske üretir pozisyona geldik. Maliyet ücretini alıyoruz" dedi.

Savunma sanayisi üretiminden siper maske üretimine

Kaynak: İHA

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Savunma sanayisi üretiminden siper maske üretimine
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