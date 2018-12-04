Savunma Sanayisi İçin Stratejik Zirve

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) öncülüğünde ilk kez düzenlenecek "Türk Savunma Sanayii Zirvesi"nde, sektörün ihtiyaçları, yeni projeler ve insan kaynağı gibi konular tartışılacak.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Savunma Sanayii Zirvesi 12-13 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Küresel Güç Türkiye" ve "Vizyoner Genç" konseptiyle planlanan zirve, sektörün üst düzey temsilcilerini, kamu yetkililerini ve binlerce üniversite öğrencisini bir araya getirecek.

Sektörün ihtiyaçları, yeni projeler ve insan kaynağı gibi konuların ele alınacağı zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlar ve alanında uzman üst düzey katılımcıların konuşma yapmaları bekleniyor.

Türkiye'nin küresel güç vizyonu esas alınarak organize edilen zirvede, savunma sanayisinin ulaşım, haberleşme, enerji, sağlık ve benzeri alanlardaki yetkinlik, korunma seviyesi, savunma kabiliyeti ve yerli üretim üzerine içerikleri ziyaretçilerle paylaşılacak.

Vizyoner Genç Programı da zirvede

Zirvenin ilk gününde "Girişim-Yatırım-İhracat Zincirinde Savunma Sanayii", "Milli Sanayi Hamlesi İçin Nitelikli İnsan Kaynağı", "Teknoloji-İnovasyon-Üretim Üçlemesi" başlıklarında 3 panel düzenlenecek. Sektöre yön veren isimler tarafından savunma sanayisindeki stratejik gelişmeler aktarılarak, sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişi sağlanacak.

İkinci günde, "Vizyoner Genç Programı" kapsamında, savunma sanayisi için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması ve üniversite öğrencilerinin milli ve yerli üretim farkındalığına kavuşturulması konuları ele alınacak.

Konuşmacılar, "İstikbal İçin Havacılık ve Uzay Sektöründe Kariyer", "Gelecek Bulutta", "Geleceği Planlamak: Teknolojide Kariyer", "Mavi Okyanus Stratejisi: Denizde Kariyer", "Türkiye Girişim Ekosistemi", "Hayallerin Ötesinde Kariyer", "İletişimde Kariyer", "Küresel Kariyer", "Stratejik Güvenlik Gücü: İnsan Kaynağı", "Kariyerin Enerjisi" başlıkları çerçevesinde fikirlerini paylaşacak.