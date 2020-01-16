Savunma Sanayisi Anadolu'da da güçlenecek

16.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:30

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ASELSAN'ın savunma sanayisinin omurgası olduğunu dile getirerek," Bizim umudumuz ve ümidimiz ASELSAN'ın KOBİ'lerle yaptığı iş birliklerini Malatya bölgesinde faaliyet gösteren firmalarla birlikte daha da zenginleştirmesidir" dedi.



MTSO organizasyonluğunda Türk Savunma Sanayisinin önemli omurgalarından biri olan ASELSAN'a ziyaret gerçekleştirildi. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetiminin yanı sıra geziye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Prof. Dr. Davut Hanbay, Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü Akif Gülaçtı, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, Fırat Kalkınma Ajansından Murat Bayazıt, Malatya TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Bedri Özer ve İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Serdar Ethem Hamamcı katıldı.



Gerçekleşen ziyarette Sanayiciler, ASELSAN'da geliştirilen sistemler hakkında bilgilendirildi. ASELSAN görevlileri tarafından karşılanan MTSO Heyetine ilk olarak kurumun çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Tesisin üretim alanlarını da gezen heyet, silah, kontrol, deniz, hava savunma, uydu teknolojileri ve anti-drone sistemleri hakkında da detaylı bilgiler aldılar.



"Ülkenin göz bebeği"



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu, ASELSAN'ın ülkenin göz bebeği olduğunu belirterek "Aselsan teknolojimizin, savunma sanayimizin omurgası. Birçok alanda faaliyet gösteriyor. Birçok alt yükleniciyle, KOBİ'lerle, irili ufaklı birçok şirketle çalışıyor. Ürünleri hem yerli ihtiyaçlarımızı karşılıyor hem de ihraç ediliyor. Borsa İstanbul'da ilk 10 içerisinde yer alan güzide bir firmamız. Tabii ki bu bir teknik gezinin ötesinde bizim umudumuz ve ümidimiz ASELSAN'ın KOBİ'lerle yaptığı iş birliklerini Malatya bölgesinde faaliyet gösteren firmalarla birlikte daha da zenginleştirmek. Çünkü Malatya'nın üretim kapasitesi, kabiliyeti, yetkinliği, makine farkı, insan gücü hakikaten çok fazla. Dolayısıyla bugünkü ziyaretin uzun soluklu iş birlikteliklerine vesile olmasını ümit ediyoruz." diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA