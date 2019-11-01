Savunma sanayinin kalbi Gaziantep'te attı!

01.11.2019 14:15

ŞAHİN: PETROLÜMÜZ, ALTINIMIZ YOK AMA…

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de yer aldığı programda konuşan Başkan Şahin, dünya tarihinde bilgiyi elinde tutan ülkelerin iktidar olduğunu belirterek, bu nedenle eğitimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Fatma Şahin, şöyle konuştu: "Bilgi güçtür, iktidar yapar. Kim çağın bilgisini elinde tutarsa son söz ona ait olur. Dolayısıyla teknoloji çağındayız. Rekabet edebilmemiz adına bugün kime güvendiğimizi görmek ve tespit etmek zorundayız. Petrolümüz ve altınımız yok ancak daha önemlisi, siz öğrencilerimiz var. Beşeri sermayemiz var. İşte bu kutsal çatı altında bugün bu meseleyi konuşmak için bir aradayız.

SEN İSTERSEN O BİR HAYAL DEĞİLDİR

Sanayi odasıyla birlikte şehrimizde çok önemli bir araştırma yaptık. Bu şehrin emek yoğun ortamdan yüksek teknoloji bir ortama nasıl erişeceğine dair geliştirilen alanda önemli sonuçlar karşımıza çıktı. Her şeyin başının eğitim olduğunu gördük. Daha sonra dijital dönüşümün araştırma verilerinde öneminin çok yüksek olduğunu gözlemledik. Yenilenmezsek yeniliriz. Mutlaka inovasyona dahil olmamız gerekiyor. Bu yeni dünya düzenine ayak uydurmamız ve yarışa kendimizi de dâhil etmemiz gerekiyor. Dibimizde büyük bir kaos var ama bu şehir 150 fabrika bitiriyor. Bu iş yapma kapasitesi örneğidir.Çok önemli bir çalışmanın bir parçasıyız. Akıllı şehirler ve çevreye uyumlu şehirler. O yüzden burada gerçekleştirilen programda emeği geçen herkese şahsım adına teşekkür ediyorum.Biz bir taraftan belediye bünyemizi küçültürken diğer taraftan da bir ilki başardık. AR-GE İnovasyon Daire Başkanlığı'nı kurduk. En büyük gücümüz bu nedenle beşeri sermayedir. Geleceğimizin emin ellerde olduğunu biliyoruz. 'Sen istersen o bir hayal değildir' diyoruz. Bugün Fırat Kalkanı'nda Barış Pınarı Harekatı'nda milli sanayiyi bu denli güçlü bir hale getirmeseydik. Son dönemlerde yaşadıklarımızı dünyaya kabul ettiremezdik."

DEMİR, SAVUNMA SANAYİSİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de "Zırhlı araçlarımız operasyon bölgelerinde hem emniyetiyle hem de ateş gücüyle çok yönlü bir şekilde alanda kendini hissettiriyor. Dolayısıyla savunma sanayimiz bir noktadan bir noktaya geldi. Ancak bunun bir bayrak yarışı olduğunu da hatırlatmak gerekiyor" dedi.

Barış Pınarı Harekâtı'nda dış güçler tanımının doğru bir tanım olduğuna dikkati çeken İsmail Demir, savunma sanayinde gelişme göstermenin şart olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Demir, "En önemli kaynağımızın insan olduğunu unutmamalıyız. İnsan kaynağı, bir ülkenin geleceğinin kaygılarla yaşanmasını engelleyen bir güçtür. Bu nedenle üniversite öğrencilerimizi iyi yetiştirmeliyiz. Bilim ve teknolojide gelişmeliyiz. Çünkü savunma sanayinin yolu bu alanlardan geçiyor. Biz bu yarışta, 'iyi ama yetmez' düşüncesinden hareket ediyoruz. Çünkü her an bulunduğumuz konumun üstüne çıkmayı hedeflemek zorundayız" diye konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise, üniversite olarak "Savunma Sanayi ve Üniversite Buluşmaları" programının ilkini düzenlemiş olmaktan dolayı büyük bir onur duyduğunu belirterek, sosyal ve teknoloji girişimci üniversitesi olarak savunma sanayinde kullanılan teknolojileri de bilgi sistemine dahil ettiklerini söyledi.

Hasan Kalyoncu Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve genel müdürlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yaklaşık bir saat süren panelin ardından protokol, öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Bültenler