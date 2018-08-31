Savunma sanayinin kalbi Bursa'da atacak

TUSAŞ Uludağ Ünivesitesi'ne Ar-Ge merkezi kuruyor

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi, bilgiyi ekonomiye dönüştürmede önemli bir adım daha attı. TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TAI), İstanbul'dan sonra şimdi de Uludağ Üniversitesi'nde Ar-Ge merkezi kuracak.

Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmak maksadıyla kurulan ve bu alanda küresel ilk yüz oyuncu arasında yerini alan TUSAŞ, Uludağ Üniversitesi'nin bilgi birikiminden yararlanmak için araştırmacıların ve öğrencilerin Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek.

TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetim Başkanı ve aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Bölümü Proje Danışmanı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Evis ve TUSAŞ İstanbul Teknopark Kurucu Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gelerek Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay'la birlikte TUSAŞ Uludağ Ar-Ge merkezi hazırlıklarını gözden geçirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Araştırma Vadisi olarak belirlendiği bölgede bin metrekare taban alanına sahip bir Ar-Ge merkezi kurmayı planlayan TUSAŞ, yeni binası yapılıncaya kadar ULUTEK TEKNOPARK' ta Ar-Ge Ofisini açarak hizmete başlayacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde aralarında TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN'ın da bulunduğu 8 firma ile SAYP anlaşması yaptıklarını belirten Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, "Biz bu firmalarla anlaşma yapan Türkiye'deki iki üniversiteden biriyiz. Anlaşma gereği firmaların AR-GE merkezlerine master, doktora öğrencilerimiz arasından belirlediklerimizi yerleştiriyoruz. Aynı şeyi otomotiv, tekstil ve gıda firmalarıyla da yaptık. Bu sayede öğrencilerimize bir özgüven geliyor çünkü nitelikli eğitim alma ile karşı karşıyalar. Uçaktan tutun helikopterlerimizin Hürjet'in de, Hürkuşun'da bir takım parçalarının yapılması lazım. Şu anda Bursa'da da hem Boing'e hem de Airbuss'a yedek parça çalışan firmalar var. Bu isimlerini saydığımız firmalara yedek parça yapan firmalar var. Bunlar sadece havacılık sanayine yönelmiş değiller. Otomotiv ve makine sektöründe çalışırken aynı zamanda havacılık sektöründe de çalışıyorlar. Böylece bu tip firmaların ve ürettiği parçalara arayüz oluşturmuş olduk. Bunu Ankara'daki toplantılarda gündeme getirdiğimizde dediler ki Bursa'ya bir Ar-Ge merkezi açalım. İlk etapta İstanbul'da 3 noktada açtılar. 1'inci lokasyon İstanbul, 2'inci lokasyon Bursa oldu. Hatta onlar bin metrekarelik kapalı bir alanda oluşturdular ama bu uzun süreceği için TEKNOPARK'ın içinde bir alanımız vardı orayı kiraladılar ve ilk 1 aylık süre içerisinde oranın dizaynı yapılıyor. Üniversitemizden de orada çalışmaları için 12 araştırmacı istediler" dedi.

TUSAŞ tarafından talep edilen 12 doktora talebesine bursun 3/4'ünü TÜBİTAK, 1/4'ünü ise firmanın vereceğini belirten Ulcay, "Öğrenci doktorası bitince o firmada o yıl zorunlu olarak çalışacak. Ama maaşının yüzde 40'ını hala TÜBİTAK verecek. Doktoralı araştırmacı sayısının Ar-Ge merkezlerinde artması gerekir. Bunu bir nevi teşvikle, yani öğrenciye burs vererek, firmaya da istihdam desteği vererek teşvik ediyor devlet" diye konuştu.